Çorum'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Çorum'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Güncelleme:
Çorum Merkez Kınık Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, 'Trafik Dedektifleri Projesi' kapsamında trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitimin sonunda 62 öğrenciye hikaye kitabı hediye edildi.

Çorum Merkez Kınık Köyü İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eğitimde öğrencilere trafikle ilgili temel tanımlar, yolun karşısına güvenli geçiş kuralları, emniyet kemeri kullanımının önemi, güvenli oyun alanları, araçta ve okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar ile güvenli bisiklet kullanımı konularında bilgi aktarıldı.

62 öğrencinin katıldığı eğitimin sonunda öğrencilere hikaye kitabı dağıtıldı.

