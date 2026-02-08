Haberler

Trabzonspor otobüsüne saldırı soruşturmasında 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Güncelleme:
Trabzonspor'un Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne düzenlenen taşlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi serbest bırakılırken, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

TRABZONSPOR'un, Samsunspor maçı öncesi takım otobüsüne taşlı saldırı düzenledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından, diğer 5 kişi ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un, Tekkeköy ilçesinde maç öncesi takım otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U.'yu (16) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.A. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
