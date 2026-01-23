Trabzonspor 2-1 Kasımpaşa

(TRABZON) - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

İkinci yarıda oyuna giren Onauchu 51. dakikada Trabzonspor'u öne geçirdi. Kasımpaşa 61. dakikada Diabete ile eşitliği sağladı. Maçın 84. dakikasında Zubkov attığı gol ile Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 41 yaptı ve lider Galatasaray ile puan farkını 2'ye düşürdü.

Kasımpaşa ise 16 puanda 14. sırada yer aldı.