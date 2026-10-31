Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon ve Konya'da yol ve doğal gaz projeleri için acele kamulaştırma kararları

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon ve Konya'da yol ve doğal gaz projeleri için acele kamulaştırma kararları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da Beşikdüzü-İskenderli-Tonya İl Yolu Projesi ile Konya'nın Halkapınar ilçesine doğal gaz sağlanması amacıyla kurulacak dağıtım tesisleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - Trabzon'da Beşikdüzü-İskenderli- Tonya İl Yolu Projesi ile Konya'nın Halkapınar ilçesine doğal gaz sağlanması amacıyla kurulacak dağıtım tesisleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan iki kararla, Trabzon ve Konya'daki bazı taşınmazların yol ve doğal gaz dağıtım tesislerinin yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.

TRABZON'DA YOL PROJESİ İÇİN KAMULAŞTIRMA

Beşikdüzü-İskenderli- Tonya İl Yolu Projesi'nin belirlenen kesiminde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla, Trabzon'un Tonya ilçesi Büyük Mahallesi'ndeki iki parsel ile üzerlerindeki müştemilat, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Karar, projenin 23+016 ile 23+224 kilometreleri arasındaki kesiminde bulunan, 274 ada 2 ve 6 numaralı parselleri kapsıyor.

HALKAPINAR'A DOĞAL GAZ İÇİN EREĞLİ'DEKİ TAŞINMAZLAR KAMULAŞTIRILACAK

Diğer kararla, Konya'nın Halkapınar ilçesine doğal gaz sağlanması amacıyla kurulacak dağıtım tesisleri için gerekli taşınmazların, tapuda Hazine lehine irtifak hakkı tesis edilmek suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kararın ekindeki listede, Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Belceağaç, Gökçeyazı ve Yazlık mahallelerindeki taşınmazlar yer aldı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 508 sitede yayınlandı.
Afyonkarahisar’daki kazılarda 2 bin yıllık kaplıca kalıntıları bulundu

Tam 2 bin yıllık! Bir şehrimizi heyecanlandıran keşif
İzmir'de trafikte başka aracı kovalayıp araçtan indiler! Sürücüye 186 bin, yolcuya 180 bin lira ceza

Aracı kovalayıp yolda indiler! Yolcuya bile 180 bin lira ceza
Icardi, forma giymek istediği yeri açık açık söyledi

Forma giymek istediği yeri açık açık söyledi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BOTAŞ, kasım ve aralık için 81 ilde konut abonelerinin gaz limitlerini güncelledi

81 ilde geçerli olacak! Limitler değişti
Szymanski yine gol attığı maçta farkı önleyemedi

Sebastian Szymanski daha ne yapsın?
Mersin'de 19 yıl sonra aydınlanan mumya ceset cinayetinde 6 şüpheli yakalandı

Kan donduran mumya ceset vahşeti, yıllar sonra aydınlatıldı
Galatasaray Konya'da farka koştu

Galatasaray rakibine gol oldu yağdı
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış

Ankara bunu konuşuyor: Kapsam genişledi, görevden almalar olacak
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu

Bu kadarı da olmaz! Güpegündüz, kucakladığı kadını kaçırmaya kalktı

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasının kültürel mirasına özel tanıtım: Sergi ve defile büyük ilgi gördü

Lider eşlerine görkemli defile: Geleneksel kıyafetler göz kamaştırdı