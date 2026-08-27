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Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı

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Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Trabzon ve Giresun'da yarın tüm sahil ve plajlarda denize girişler yasaklandı. Valilikler, can güvenliği ve boğulma vakalarını önlemek amacıyla vatandaşların uyarılara uymasını istedi.

Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz deniz şartları nedeniyle can güvenliğinin sağlanması ve boğulma vakalarının önlenmesi amacıyla 28 Ağustos'ta il genelinde denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın il genelindeki tüm sahil ve plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan, görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi.

Kaynak: AA
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