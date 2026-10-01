Haberler

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası için mesaj yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Şahin, camilerin medeniyet merkezleri olduğunu, din görevlilerinin köklü mirasın aktarılmasında önemli sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, camilerin milletin inanç dünyasında olduğu kadar tarihte, kültürde ve medeniyet tasavvurunda da müstesna bir yere sahip mukaddes mekanlar olduğunu belirtti.

Asırlardır aynı safta omuz omuza duran gönülleri buluşturan camilerin kardeşliğin, dayanışmanın, ilmin ve irfanın hayat bulduğu, şehirlere kimlik ve ruh kazandıran medeniyet merkezleri olduğuna işaret eden Şahin, "Camilerimizin taşıdığı bu köklü mirasın yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında din görevlilerimiz önemli bir sorumluluk üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Şahin, bilginin ve teknolojinin hızla inkişaf ettiği, toplumsal hayatın sürekli değiştiği dönemde insanı merkeze alan, merhameti, adaleti, güzel ahlakı, paylaşmayı ve kardeşliği önceleyen değerlerin yeni nesillere doğru ve güçlü bir şekilde aktarılmasının daha da önem kazandığını vurguladı.

Camilerin kapılarını her yaştan insana açık tutan, görevlerini samimiyet ve fedakarlık anlayışıyla sürdüren imamlara, müezzinlere, vaizlere, müftülere, Kur'an kursu öğreticilerine ve bütün din görevlilerine, milletin manevi hayatına sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu düşüncelerle, ülkemizin dört bir yanında özveriyle hizmet eden bütün din görevlilerimizin 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyor, camilerimizin inşa, ihya ve yaşatılmasına katkıda bulunan hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal eden din görevlilerimizi ve hayır sahiplerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu anlamlı haftanın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı güçlendirmesini, ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."

Kaynak: AA
Yüksekova'da köy okulu alev alev yandı! Bir vatandaş Türk bayrağını alevlerin arasından kurtardı

Alevlerin arasına girdi, Türk bayrağını son anda kurtardı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evleri süsleyen bitki 2 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti

Saksıdan kopardığı yaprak 2 yaşındaki çocuğu yoğun bakımlık etti
Perihan Savaş'tan gelinine: Anne demene gerek, teyze demen yeterli

Ünlü oyuncuya gelini “anne” demiyor! Bakın hangi hitabı tercih ediyor
Eski SPK Başkanı'na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi?

Eski SPK Başkanı'na 1000 kat artış soruldu, verdiği yanıt hayli ilginç
Mustafa Sandal fon soruşturmasıyla ilgili sahneden konuştu: Herhangi bir fona dahlim olmamıştır

Fon iddialarına Musti'den yanıt: 33 yıldır tek gelir kaynağım müzik
Roketsan'ın TAYFUN füzesi Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlendi! Test atışı başarıyla tamamlandı

Rize'de TAYFUN sesi! Füze havalimanından böyle ateşlendi
Baba Vanga'dan altın için dikkat çeken kehanet: Büyük sarsıntı geliyor

Baba Vanga'dan dünyayı tedirgin eden kehanet: Büyük sarsıntı geliyor
Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı

Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı!