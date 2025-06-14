Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü'nden Yeni Sergi
Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü'nün 'Gölgede Kalan Işıkta Parlayan' adlı fotoğraf sergisi, Ankara Metro Sanat Galerisi'nde açıldı. 63 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi, 21 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.
(ANKARA) - Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü'nün düzenlediği "Gölgede Kalan Işıkta Parlayan" fotoğraf sergisi, Ankara Metro Sanat Galerisi'nde açıldı.
Ankara Metro Sanat Galerisi'nde Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü'nün düzenlediği "Gölgede Kalan Işıkta Parlayan" fotoğraf sergisi açıldı. Sergiye 63 sanatçı katıldı. Sergi, 21 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
Kaynak: ANKA / Güncel