Trabzon Üniversitesinde atık kağıtlar çiçek açacak

Fatih Eğitim Fakültesi öğrencileri, "Yeşeren Kağıtlar Projesi" ile atık kağıtlar ve eski defterlerin içerisine koydukları çiçek tohumlarını kampüsteki alanlara ekti - Proje yürütücüsü Resim-İş Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Fatma Afacan: - "Doğaya katkımız olsun istedim. Aynı zamanda kağıtları çöpe atmak yerine toprağa karıştırdığımızda bize çiçek olarak bunu verdi"

Trabzon Üniversitesi öğrencileri, atık kağıtlar ve eski defterlerin içerisine koydukları çiçek tohumlarını kampüsteki alanlara ekiyor.

Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı 4'üncü sınıf öğrencileri, Topluma Hizmet dersi kapsamında "Yeşeren Kağıtlar Projesi"ni hayata geçirdi.

Test kitapları, kullanılmış defterler ve atık sınav kağıtlarını bir araya getiren öğrenciler, ıslattıkları kağıtları hamur haline getirdikten sonra içerisine çiçek tohumu ekledi.

Kurumaya bırakılan tohumlu kağıtların üzerine çeşitli notlar ekleyen öğrenciler, tohumları kampüsteki farklı alanlara ekti.

Fatih Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi ve proje koordinatörü Hülya Atalay, AA muhabirine, doğaya duyarlı olmalarından dolayı öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.

Topluma Hizmet dersinin amacının öğrencilere herhangi bir konuda farkındalık kazandırmak olduğunu belirten Atalay, "Biz öncelikle kendi bölümümüzü çiçeklendirdik. Bütün çevreye, özellikle çocukların bulunduğu çevrelere yayılsın istiyoruz." dedi.

Proje yürütücüsü Resim-İş Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi Fatma Afacan ise geri dönüşüm odaklı proje geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kullanılmış kağıtları çalışmalarında kullandıklarını anlatan Afacan, "Bir hafta boyunca her gün atölyemize gelerek deneme süreci geçirdik. Oluyor mu, bu süreçte bizi neler bekliyor diye bekledik. Ölçtük, tarttık baştan sona defalarca bunu gözlemledik. Çiçeği kağıtta filizlendirebildiğimizi gördük ve uygulamamıza başladık." diye konuştu.

Kağıtları hiçbir kimyasal madde kullanmadan suda çözdürdüklerini dile getiren Afacan, süzgeçten geçirdikleri kağıtlara istedikleri çiçeğin tohumuyla birleştirerek kuruttuklarını kaydetti.

"Doğadan ne alırsan doğa senden onu geri alır"

Kuruyan kağıtlara sevgi, barış, mutluluk ve huzur gibi notlar yazarak bahçeye ektiklerini ifade eden Afacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerine not yazmamızın sebebi aslında insanlar nasıl sevgiyi hissediyorsa çiçekler de sevgiyi hissedebilir. Mesela annem şarkı söylerdi çiçeklere ve daha hızlı büyüdüğünü ben keşfetmiştim. Bu projemde bu da etkili oldu. Şöyle bir laf vardır, 'doğadan ne alırsan doğa senden onu geri alır.' Ben tam tersini yapmak istedim aslında. Doğaya bir şeyler vermek istedim. Doğaya katkımız olsun istedim. Aynı zamanda kağıtları çöpe atmak yerine toprağa karıştırdığımızda bize çiçek olarak bunu verdi. Ben doğaya bir şey verdim doğa da bana çiçek olarak bunu geri döndürdü."

Okuluna arkadaşlarıyla iz bırakmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Afacan, "Biz mezun olup gittiğimizde burada olmayacağız fakat birinci sınıf arkadaşlarımız onları gözlemleyip, sulayıp her zaman yanlarında olacaklar. Dördüncü sınıf öğrencisi olarak birinci sınıf arkadaşlarımıza ve doğaya bir miras bırakmış olduk. Bundan da çok mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
