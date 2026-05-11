Trabzon'da TÜBİTAK'ın desteklediği projede kapsamında öğretmenlere eğitim verilecek

Trabzon'da "Kültürleri Oyunla Keşfet: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Destekli Oyun Geliştirme Eğitimi Projesi"nin tanıtımı gerçekleştirildi.

Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi ve proje yürütücüsü Saliha Cevher, Akçaabat Uygulama Oteli'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, dijital çağda eğitim hedefinin daha çok sorgulayan, düşünen, araştıran ve keşfeden öğrenciler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Cevher, bu doğrultuda hareket ederek yenilikçi eğitim uygulamalarına ihtiyaç duyduklarını, dijital oyunların da bunlardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Yapay zeka uygulamalarının artık günlük hayatta yaygın olarak kullanıldığını aktaran Cevher, "Daha çok hissederek, deneyimleyerek ve yaşayarak öğrenilen bir değer bizim için. Dijital oyunların, teknolojinin ve yapay zekanın kültürel mirası aktarmada etkisini eğitim ortamlarında kullanmayı hedefledik." dedi.

Cevher, proje hakkında bilgi vererek, "TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında 2026'da Türkiye'den 260 başvuru alındı ve sadece kabul edilen 55 proje var. Bizim projemizde bunlar içerisinde yer alabilen Trabzon ilinde de tek kabul edilen 4005 projesi olarak biliniyor." diye konuştu.

Programda, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Suat Ungan "Medeniyet- Kültür Farkı ve Kültürün Önemi" konusunda sunum yaptı.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü Trabzon Üniversitesi'nin üstlendiği projeye Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'ta görev yapan öğretmenlere 15 Mayıs'a kadar yapay zeka destekli dijital oyun tasarımı ve geliştirme konusunda uygulamalı eğitimler verilecek.

Programa, Akçaabat Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta ve beraberindekiler katıldı.