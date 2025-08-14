Trabzon'un Of İlçesinde Yaz Kur'an Kursu Ödül Töreni

Of ilçesindeki yaz Kur'an kursunda başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. Törene katılan protokol üyeleri, öğrencilere madalya ve hediye takdim etti.

Trabzon'un Of ilçesindeki yaz Kur'an kursunda başarılı olan öğrencilere ödül verildi.

Halil-i Rahman Camisi'nde düzenlenen törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Of Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Suna, İlçe Vaizi Ali Asal, Halil-i Rahman Camisi Dernek Başkanı Ömer Lütfi Saral ve davetliler katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencileri tebrik ederek madalya ve hediye verdi.

Caminin imam hatibi Yasin Karaahmetoğlu da destekleri dolayısıyla katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Güncel
