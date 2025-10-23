Trabzon'un Of ilçesinde Gazze için Kermes Etkinliği Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesindeki okullarda geliri Gazze'ye gönderilecek kermes etkinlikleri düzenlendi.

İlçe merkezindeki okulların katılımıyla gerçekleştirilen kermeslerde gıda ve el sanatları ürünleri satışa sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Canan Seymen, yaptığı açıklamada, ilçedeki okulların Gazze için seferber olduğunu belirterek, "Bu bizleri son derece mutlu etti. Etkinliklerde emeği geçen idareci, öğretmen, öğrenci ve velileri tebrik ediyorum." dedi.