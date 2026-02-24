Haberler

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü

Güncelleme:
Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erkan, mesajında, 108 yıl önce Trabzon'un, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin simgelerinden biri haline geldiğini ve düşman işgalinden kurtularak bu topraklarda bağımsızlık için verilen büyük mücadelenin zaferinin ilan edildiğini belirtti.

Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği eşsiz direnişin sadece askerlerin değil, tüm halkın yaşlı, genç demeden her yaştan her meslekten her kesimden insanın verdiği tarihi ulusal bir mücadele olduğunun altını çizen Erkan, şunları kaydetti:

"Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu da bu büyük mücadelenin önemli bir parçası, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde tüm zorluklara göğüs gererek elde ettiği zaferin somut bir örneğidir. Bu zafer, milletimizin vatanına, bağımsızlığına ve hürriyetine olan düşkünlüğünün tüm dünyaya karşı verdiği en büyük mesajlardan biridir. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Milletimizin güçlü ve müreffeh bir Türkiye için el birliği ile çalışacağına inancımızı yineleyerek Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yılını tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
