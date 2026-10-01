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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Kızılağaç Yaylası'nda sis bulutu dronla görüntülendi

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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki Kızılağaç Yaylası'nda sis bulutu dronla görüntülendi
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası'nda etkili olan sis bulutu dronla havadan görüntülendi. Dağların etrafını saran sisin yaylanın doğal güzellikleriyle bütünleşmesi doğaseverlerin ilgisini çekti.

TRABZON'un yüksek kesimlerinde oluşan sis bulutu, dronla görüntülendi. Ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ilgisini çekti.

Beşikdüzü ilçesinin 2 bin 200 rakımlı Kızılağaç Yaylası'nda sis etkili oldu. Dağların etrafını saran sis bulutu, yaylanın doğal güzellikleriyle bütünleşerek, doğaseverlerin ilgisini çekti. Sisle kaplanan dağlar ve çevresindeki yeşil örtü, dronla havadan görüntülendi. Dağların arasındaki sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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