Trabzon'da sağanak etkili oldu

Trabzon'un Araklı ilçesinde sel nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan 2 kişi, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından güvenli bölgeye taşındı. Ayrıca Yiğitözü Mahallesi'nde bir ahırı su basması üzerine ekipler yol açma çalışması yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan yağış sonrası Birlik Mahallesi'nde sel nedeniyle yol kapandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yolda mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce güvenli bölgeye taşındı.

Öte yandan Araklı ilçesi Yiğitözü Mahallesi Kaşıkçı mevkisi, Bayburt ana yolu üzerindeki bir ahırı su bastığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Olay yerine yönlendirilen iş makinesiyle yol açma çalışması yapılarak bölgede gerekli müdahale gerçekleştirildi.

Açıklamada, kent genelinde etkili yağışlara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için tüm ekiplerimiz sahada görev başındadır. Yağışlardan etkilenen bölgelerde itfaiye, yol bakım ve ilgili birimlerimiz koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."

Kaynak: AA / Enes Sansar
