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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dereler ıslah edilecek

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Akçaabat Belediyesi, derelerde ıslah projesi uygulayacak. Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, DSİ Trabzon Şube Müdürü Ahmet Alper Kaya ile incelemelerde bulundu. Çalışmaların amacı, kentleşmenin dereler üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek ve doğal afet durumlarında hasarı en aza indirmektir.

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki dereler ıslah edilecek.

Akçaabat Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, DSİ Trabzon Şube Müdürü Ahmet Alper Kaya ile ilçede ıslah projesi uygulanacak derelerde incelemelerde bulundu.

Akçaabat'ın her açıdan daha yaşanılabilir, daha temiz ve daha güvenli bir şehir olması için gayretle çalıştıklarını belirten Ekim, şunları kaydetti:

"Çevre mühendisi bir Belediye Başkanı olarak, kentleşmenin mevcut alanda bulunan dereler üzerindeki olumsuz etkilerini çok net tahlil edebiliyorum. Bu sebeple Akçaabat'ımızda kentleşmenin dereler üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilmek adına DSİ Şube Müdürlüğümüz ıslah çalışmaları gerçekleştirecek. Olası bir doğal afet durumunda yaşanacak maddi ve manevi hasarı en aza indirmek, hatta ortadan kaldırmak için çalışacağız."

Ekim, 19 Haziran 1990'da Akçaabat'ta yaşanan sel felaketinde 21 kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Geçmişimizde böyle bir yaşanmışlık varken önümüzdeki senaryoları tek tek değerlendirmeli ve hem şehrimizi hem de hemşehrilerimizi en iyisi için hazırlamalıyız. Şehrimiz için çok önemli gördüğüm dere ıslahı çalışmalarımız Allah'ın izniyle çok yakın zamanda başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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