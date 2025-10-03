Haberler

Trabzon, Turizm Acenteleri ile Tanıtım Toplantısı Düzenledi

Güncelleme:
Trabzon'da yurt dışından gelen turizm acentesi temsilcileri, kentin doğal güzellikleri ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, turizmi yılın her ayına yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Trabzon'da yurt dışından gelen turizm acentesi temsilcilerinin katılımıyla tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Kentte bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Trabzon Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, kentin sahip olduğu doğal güzellikleri, yaylaları, tarihi ve kültürel değerleriyle Karadeniz'in en önemli turizm şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Trabzon'da turizmi yılın her ayına yaymayı amaçladıklarının altını çizen Erdoğan, "İnşallah bu yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde turizmin çeşitliliği ve Türk cumhuriyetleriyle iyi bir bağ oluşturarak bunu sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Trabzon'un yalnızca doğasıyla değil, kültürel yönüyle de ön plana çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her yıl bakanlığımızın kültür festivalleri ve 25 yıldır devam eden uluslararası tiyatro festivallerinden başlayarak sanatseverlerin buluşma noktası haline gemmiş bir şehirdir. Trabzon'da alt yapımıza baktığımızda şu an için 364 tesisimiz var. Yaklaşık 863 turizm amaçlı konutumuz bulunmakta. Yatak sayımıza baktığımızda da 35 bin yatağa ulaşmaktayız. Ziyaretçi rakamlarına baktığımızda da 9 ayda yüzde 14 artış söz konusu."

Türk Hava Yolları (THY) Trabzon Bölge Satış Müdürü Osman Hacımahmutoğlu ise Trabzon'un doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin mutfağı ve tarihiyle bölgenin cazibe merkezi olduğunu belirtti.

Mahmutoğlu, THY'nin 505 uçaklı filosuyla 355 noktaya sefer yaptığını söyledi.

Toplantıda ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Etkinlikler ve Ağırlamalar Müdür Yardımcısı Deniz Yimsel de sunum yaptı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
