Trabzon, Off-Road şampiyonasına hazır

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde 10-12 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Off-Road Şampiyonası, adrenalin dolu anlara sahne olacak. Yarışlar öncesini konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Burada güzel bir şenlik havası olacak. Burada seyir zevki üst seviyelerde güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz" dedi.

Trabzon Valiliği koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi, Akçaabat Kaymakamlığı, Akçaabat Belediyesi, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin iş birliğiyle Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 1'inci ayağı, Trabzon'da gerçekleştirilecek. Akçaabat ilçesinde 10-12 Nisan tarihleri arasında organize edilecek şampiyona öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya; Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Türkiye Off-Road Şampiyonası Komite Başkanı Ahmet Murat Baş ile sporcular katıldı.

22 YARIŞMACI MÜCADELE EDECEK

Komite Başkanı Ahmet Murat Baş, şampiyonada 12 kilometrelik etapta toplam 22 yarışmacının mücadele edeceğini belirterek, "10 Nisan Cuma günü açılış seremonisi ile yarış heyecanı başlayacaktır. 11 Nisan Cumartesi Akçaabat Harmancık, Esentepe Mahallesi mevkisinde yer alan 12 kilometrelik mukavemet etabında toplam 22 yarışmacı mücadele edecektir. Zorlu arazi koşullarında pilotlarımızın dayanıklılık ve teknik becerileri sınanacaktır. 12 Nisan Pazar günü Yaylacık çimeninde özel seyirci parkurunda gösteri sürüşleri yapılacaktır. Ödül töreni organizasyonuyla tamamlanacaktır" dedi.

'BURADA ŞENLİK HAVASI OLACAK'

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de seyir zevki üst seviyelerde güzel bir etkinlik gerçekleştirileceğini söyleyerek, "Şehrimiz Akçaabat'ımız birçok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Yaylacık kısmında güzel bir seyirci etabımız olacak. Buradaki etaba herkesi davet ediyoruz. Burada güzel bir şenlik havası olacak. Burada seyir zevki üst seviyelerde güzel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonda tabii ki bu işi destekleyen önemli kurumlardan bir tanesi de büyükşehir belediyemiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç'e buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kaymakamlığımız, valiliğimiz, gençlik spor il müdürlüğümüz ve biz belediye olarak kulübümüzün arkasında buradaki organizasyonu en iyi şekilde gerçekleşmesi için, bütün tedbirlerimizi aldık. İnşallah bu şekilde yarışmayı da tamamlamış olacağız" diye konuştu.

ORGANİZASYON ROTASI

Öte yandan şampiyonada açılış seremonisinin ardından gerçekleştirilecek keşif ve mukavemet etapları, Akçaabat Belediyesi önünden start alarak Akçaköy mevkisinde devam edecek. Organizasyonun ikinci gününde, Akçaköy'de saat 10.00'da başlayacak 11 kilometrelik mukavemet etabı, saat 18.00'e kadar sürecek. Final etabı, 12 Nisan'da Akçaabat Sahili Yaylacık Çimeni Dolgu Alanı'nda gerçekleştirilecek. Etapların tamamlanmasının ardından saat 18.00'te düzenlenecek ödül töreni ile şampiyona sona erecek.

