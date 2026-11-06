Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon Of'ta okul güvenliği için öğretmenlere insülin-glukagon eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Of ilçesinde öğretmen ve idarecilere İnsülin-Glukagon Uygulama Eğitimi verildi. Çevre ilçelerdeki okullardan katılımcıların yer aldığı eğitimle diyabetli öğrencilerin okul ortamında daha güvenli koşullarda eğitim alması amaçlandı.

Trabzon'un Of ilçesinde öğretmen ve idarecilere, "İnsülin-Glukagon Uygulama Eğitimi" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında görevli diyetisyenler Esra Akıncı ve Yeşim Şalcıoğlu ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli diyabet hemşiresi Filiz Eser Berber, Of Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde katılımcılara bilgi aktardı.

Diyabetli öğrencilerin okul ortamındaki güvenliğini sağlamayı amaçlayan eğitime, Of, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Sürmene, Köprübaşı ve Araklı ilçelerindeki okulların öğretmen ve idarecileri katıldı.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da Sağlık Bakanlığı ile Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasındaki "Okulda Diyabet Programı" işbirliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların önemine dikkati çekti.

Kabahasanoğlu, eğitimlerle, diyabet konusunda farkındalık oluşturulması ve diyabetli öğrencilerin okul ortamında daha güvenli koşullarda eğitim alabilmelerinin desteklenmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı22

Amedspor maçına saatler kala bombayı patlattı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı, camide hayır simidi dağıtıldı

Tutuklama sonrası camide olay görüntü
BDDK, Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin faaliyet iznini kaldırdı

Dev bankanın faaliyet izni kaldırıldı
Rusya'nın savaşı kazanması için 60 deveyi kurban edecek

Şamanın savaş planını duyanlar isyan etti
Afyonkarahisar’daki saldırıda öldürülen Sena öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Sena öğretmene acı veda! Gözyaşları sel oldu
İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu! Kerem ve İrfan yok, Montella'nın kovduğu isim geri döndü41

Sergen Yalçın tek tek okudu! A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...11

Görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişiyi katleden caniden kan donduran sözler
Beşiktaş nereden nereye! Son 5 maçta sadece 1 galibiyet

Süper Lig devinde neler oluyor? Taraftarlar şaşkın