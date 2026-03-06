Trabzon'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

TRABZON merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 ilde 13 adrese eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda silah ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğerleri ise 4'ü adli kontrol şartıyla 5'i de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı