Trabzon merkezli 4 ilde suç örgütü operasyonu; 21 gözaltı

TRABZON merkezli 4 ilde polis ekipleri tarafından organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kentte 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurarak yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama, silahla tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali ile 6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarının işlendiğine dair şikayetler ve deliller üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Şüphelilerin 2020-2026 yılları arasında 'silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgüte yardım etme, bu silahlı örgüt faaliyeti kapsamında yağma, ihaleye fesat karıştırma, silahla kasten yaralama ve silahla tehdit, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçlarından 20 farklı olayı örgüt hiyerarşisi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Yürütülen çalışmalar sonunda polis ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik Trabzon merkezli Ankara, Gümüşhane ve Samsun'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
