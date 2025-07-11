Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde İsmail Türüt Konseri

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde İsmail Türüt Konseri
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Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında İsmail Türüt konseri büyük ilgi gördü. Hayranları, sanatçının eserlerine coşkuyla eşlik etti. Festival, 13 Temmuz'a kadar sürecek etkinliklerle devam edecek.

"Trabzon Kültür Yolu Festivali" etkinlikleri kapsamında sanatçı İsmail Türüt konser verdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Trabzon Kültür Yolu Festivali"nde, Fuar Merkezi'nde düzenlenen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Türüt, eserlerini seslendirdi.

Türüt'ün hayranları, şarkılara eşlik ederek sevgi gösterisinde bulundu.

Festival, konser, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerle 13 Temmuz'a kadar devam edecek.

Festival etkinlikleri kapsamında komedyen Gökhan Ünver de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki stand-up gösterisiyle izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
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