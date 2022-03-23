TRABZON KÖPRÜBAŞI'NDA FINDIK BAHÇESİNDE HEYELAN

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde, karın erimesiyle meydana gelen heyelanda, fındık bahçesindeki istinat duvarı yıkıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Beşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışından dolayı toprağın yumuşamasıyla oluşan heyelanda, 2'şer katlı ve bitişik halde olan Salih Suver'e ait evlerin yanında yer alan fındık bahçesindeki istinat duvarının bir kısmı çöktü. Heyelanla, evlere yakın çevre zeminde çatlaklar oluşurken, fındık ağaçları da hasar gördü.