Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Naaşı Trabzon Havalimanı'nda Karşılandı
Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Trabzon Havalimanı'na getirildi. Törenle karşılanan naaşı, büyük bir saygı ve hüzünle anıldı. Çatışmada hayatını kaybeden Ayar'ın ailesi ve yakınları, acı haberin ardından gözyaşlarına boğuldu. Trabzon halkı da şehitlerini unutmamak için törene katılarak, Ayar'a son görevlerini yerine getirdi.
TRABZON Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın, naaşı Trabzon Havalimanı'nda karşılandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel