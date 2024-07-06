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Trabzon Havalimanı'nda Yolcu Trafiği Artıyor

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda yolcu trafiğinin arttığını açıkladı. Ocak-Haziran döneminde iç hatlarda 1 milyon 325 bin 622, dış hatlarda ise 196 bin 551 yolcu taşındı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ocak- Haziran döneminde Trabzon Havalimanı'nda yolcu trafiğinin iç hatlarda 1 milyon 325 bin 622, dış hatlarda ise 196 bin 551 olduğunu belirterek, toplam yolcu sayısının 1 milyon 522 bin 273 olduğunu açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'na ait uçak, yolcu ve yük istatistiklerini rakamlarla açıkladı. Uraloğlu, 2023 yılının verilerine göre Trabzon Havalimanı'nda gerçekleşen uçak trafiğinin iç hatlarda 18 bin 987, dış hatlarda 7 bin 768 olmak üzere toplam 26 bin 755 olduğunu belirterek, "2023 yılı yolcu trafiği verilerine baktığımızda iç hatlarda 2 milyon 696 bin 68, dış hatlarda 839 bin 834 olmak üzere toplam 3 milyon 535 bin 902 yolcuya hizmet verdik. Yük trafiği ise iç hatlarda 23 bin 28, dış hatlarda 14 bin 330 olmak üzere toplam 37 bin 358 ton yük trafiği gerçekleşti" dedi.

2024 yılı Haziran ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda bin 705, dış hatlarda ise bin 272'ye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin 2 bin 977'ye ulaştığını bildirdi. Haziran'da, Trabzon Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin 270 bin 544, dış hat yolcu trafiğinin ise 107 bin 619'a ulaştığını kaydeden Bakan Uraloğlu, söz konusu ayda toplam 378 bin 163 yolcuya hizmet verildiğini bildirdi. Uraloğlu, "2024 yılının Haziran ayında hizmet verilen yük trafiği ise iç hatlarda 2 bin 481 ton, dış hatlarda ise 2 bin 91 ton oldu. Böylece taşınan toplam yük miktarı 4 bin 753 tona ulaştı" diye konuştu.

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Bakan Uraloğlu, yılın ilk 6 ayını kapsayan Ocak- Haziran döneminde Trabzon Havalimanı'nda yolcu trafiğinin iç hatlarda 1 milyon 325 bin 622, dış hatlarda ise 196 bin 551 olduğunu belirterek, toplam yolcu sayısının 1 milyon 522 bin 273'e ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, "Uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 902, dış hatta 2 bin 458 ve toplamda 11 bin 360 olarak gerçekleşirken, yük trafiği ise iç hatlarda 10 bin 400, dış hatlarda 3 bin 763 ve toplamda 14 bin 163 tona ulaştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ulaşım Havacılık Turizm Güncel Haberler

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