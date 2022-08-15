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Trabzon haberleri | Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 7 kişi yaralandı

Trabzon haberleri | Trabzon'da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 7 kişi yaralandı

Trabzon gündem haberi... Trabzon'un Araklı ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 7 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonetteki 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Hasan Taşcan - Güncel

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