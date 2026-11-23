Trabzon Düzköy Belediye Başkanı Selim Çelenk, Ankara'da 62 yaşında yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında yaşamını yitirdi. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavi gören Çelenk'in cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.
Trabzon'un Düzköy ilçesi Belediye Başkanı Selim Çelenk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bir süredir Ankara'daki bir hastanede tedavi gören 62 yaşındaki Çelenk'in durumu ağırlaştı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Çelenk, sabah saatlerinde vefat etti.
Çelenk'in cenazesinin yarın defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: AA