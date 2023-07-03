Trabzon'un Sürmene ilçesinde 30 Haziran günü dere kenarında ölü olarak bulunan taksici cinayeti ile ilgili aranan zanlı jandarma ekiplerine teslim olmasının ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon'daki taksici cinayetinin zanlısı tutuklandı

Cinayet bekleme kavgası yüzünden yaşanmış

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde 30 Haziran günü dere kenarında ölü olarak bulunan taksici cinayeti ile ilgili aranan zanlı jandarma ekiplerine teslim olmasının ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sürmene ilçesinde 30 Haziran günü sabah saatlerinde 1 nolu Meydan Taksi Durağı'nda taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a ait 61 SY 053 plakalı ticari taksi sabah saatlerinde camları kırılmış ve terk edilmiş olarak bulundu. Araç içerisinde kan izleri ve aracın dışında bir bıçak tespit edilirken, Aslan'ın cansız bedeni ise taksinin bulunduğu bölgeden 5 kilometre aşağıda Kalecik ile Lişit Yaylası yolu üzerinde dere kenarında bulundu. Taksicinin önce bıçaklandığı ardından 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlenirken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Mustafa Kol, Aslan'ı öldürdükten sonra taksiyi alarak kaçarken, olay yerinden 5 kilometre yukarıda taksinin lastiğinin patlaması üzerine aracı terk ederek yaya olarak bölgeden uzaklaştı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken, olayın zanlısı Mustafa Kol ise bu sabah saatlerinde jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şahsın ilk sorgusunda taksici Hüseyin Aslan'a gittikleri yerde beklemesini söylediği ancak beklemeyeceğini belirtmesi üzerine, aralarında tartışma çıktığını ve taksicinin torpidoda bulundurduğu ekmek bıçağı ile kendisini saldırması üzerine silahla Aslan'ı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Mustafa Kol, yoğun güvenlik önlemleri altında getirildiği Sürmene Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.