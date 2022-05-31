Trabzon'daki sel tatbikatı nedeniyle vatandaşlara uyarı: Test amaçlı bildirimler gelecek, endişelenmeyin - Haberler

Trabzon'daki sel tatbikatı nedeniyle vatandaşlara uyarı: Test amaçlı bildirimler gelecek, endişelenmeyin
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gerçekleştirilecek olan sel ve taşkın tatbikatına ilişkin test amaçlı bildirimler gönderileceğini açıkladı. AFAD, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında gönderilecek olan bildirimlerden dolayı vatandaşların endişeye kapılmaması yönünde uyarıda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki Sel/Taşkın Tematik Tatbikatı'yla ilgili bölge halkına uyarı yaptı.
2 HAZİRAN'A KADAR SÜRECEK
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasından Vakfıkebir'de sel ve taşkınlarla ilgili tatbikat yapılacağı belirtildi.
"ENDİŞEYE KAPILMAYIN"
AFAD'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Trabzon ili Vakfıkebir ilçesinde gerçekleştirilecek "Sel/Taşkın Tematik Tatbikatı" nedeniyle, 31 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında test amaçlı bildirimler gönderilecektir. Vatandaşlarımızın bildirimlerden dolayı endişeye kapılmaması rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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