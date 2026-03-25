Trabzon'da fındık fabrikasında yangın

YANGIN 5 SAAT SONRA KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Trabzon'da Arsin OSB'de faaliyet gösteren fındık fabrikasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmaları sonrası büyük ölçüde kontrol altına alındı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 30 araç ve 60 personelle yürütülen çalışmalarla yangının çevredeki fabrika ve silolara sıçramasının önlendiğini ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı