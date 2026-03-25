Trabzon'da fındık fabrikasında yangın
Trabzon'un Arsin OSB'sinde meydana gelen yangın sonrası itfaiye ekipleri 5 saatlik bir çalışma ile yangını büyük ölçüde kontrol altına aldı. Yangında 1 kişi yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi.
YANGIN 5 SAAT SONRA KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Trabzon'da Arsin OSB'de faaliyet gösteren fındık fabrikasında çıkan, 1 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saat süren çalışmaları sonrası büyük ölçüde kontrol altına alındı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 30 araç ve 60 personelle yürütülen çalışmalarla yangının çevredeki fabrika ve silolara sıçramasının önlendiğini ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı