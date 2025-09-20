Trabzon'da Yoğun Yağışlara Karşı Önlemler Alınıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kentte aralıklarla devam eden yağışlara karşı 105 personel ve 71 araçla sahada görev alıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde Vakfıkebir, Şalpazarı, Tonya, Düzköy, Çarşıbaşı, Akçaabat, Sürmene, Of, Dernekpazarı ve Hayrat ilçelerinde yağışların artarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresinden 45 personel ve 15 araç, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesinden ise 60 personel ve 56 araç görevlendirildiği aktarılan açıklamada, yoğun yağış sırasında dere yataklarına, heyelan riski bulunan bölgelere ve su baskını ihtimali olan alanlara yaklaşılmaması, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmamasının büyük önem arz ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri olumsuzluklara karşı 112 Acil Çağrı Merkezi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak bizlere ulaşabileceklerini hatırlatmak isteriz. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliği için tüm ekiplerimiz görev başında olup, gelişmeler titizlikle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.