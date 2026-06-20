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YKS'ye geç kalan öğrencilerin imdadına yunus polisleri yetişti

YKS'ye geç kalan öğrencilerin imdadına yunus polisleri yetişti
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Trabzon'da YKS'nin ilk oturumu TYT'ye katılan yaklaşık 24 bin adaydan geç kalma riski yaşayanlar, motosikletli polis timleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

TRABZON'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), yaklaşık 24 bin aday katıldı. Sınava geç kalma riski yaşayan bazı öğrenciler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timlerinin desteğiyle sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Kent genelinde sabahın erken saatlerinden itibaren sınav heyecanı yaşandı. Üniversite hayali kuran binlerce aday, sınav merkezlerine ulaşmak için yola çıkarken, bazı öğrenciler trafik yoğunluğu ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle zamanla yarıştı. Sınav saatinin yaklaşması ile polis ekiplerinden yardım isteyen adaylar için İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri harekete geçti. Yunus ekipleri, kentin farklı noktalarında geç kalma riski yaşayan öğrencileri motosikletlere alarak sınav merkezlerine ulaştırdı. Okullara getirilen adaylar, son dakikalarda sınav salonlarına giriş yaptı. Öğrenciler ve aileleri, desteklerinden dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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