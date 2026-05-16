Trabzon'da 'Yeşilay Fest 2026' etkinliği düzenlendi

Trabzon'da, "2026 Bağımsızlık Yılı" kapsamında "Yeşilay Fest 2026" etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Yeşilay Trabzon Şubesi ve Trabzon Üniversitesi Genç Yeşilay Kulübü işbirliğinde Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, basit gibi görünen kötü alışkanlıkların genç yaşta kazanıldığını söyledi.

Gülay, gençlere arkadaş çevrelerine dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunarak, "Anne babalarınızın, büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin sizlere vermiş olduğu her bilgi, her eğitim kulaklarınıza küpe olsun." dedi.

Kötü alışkanlıklar edinen kişilerin ilerleyen dönemlerde pişman olduklarını ifade eden Gülay, Yeşilayın gençleri bu tür konularda bilinçlendirmek için mücadele ettiğini dile getirdi.

Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner de 2026'nın Bağımsızlık Yılı ilan edilmesinin önemini vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından, Trabzon Üniversitesi Genç Ofis Gençlik Lideri Hanife Yılmaz, Yeşilay Gönüllü Yönetim Müdür Yardımcısı Veysel Durak ile "Gençlik Nedir? Gönüllülük Nedir?" konulu söyleşi yaptı.

Durak, Yeşilayın 106 yıldır verdiği mücadelenin katlanarak devam ettiğini belirtti.

Toplum önündeki isimlerin paylaşımlarının, hareketlerinin hemen hemen her kesimi etkilediğini vurgulayan Durak, örnek alınan isimlerin bağımlılıkla mücadele verilen konularda daha dikkatli davranması gerektiğini ifade etti.

Trabzon Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Kulübü üyelerinin konser verdiği programda, halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.