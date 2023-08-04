Trabzon'da Yayla Evine Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde yayla evinin önünde oturan Zehra Civil, omzuna isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde yayla evinin önünde oturan Zehra Civil (68), omzuna isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Civil, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçenin Karadağ Yaylası'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Yayla evinin önünde oturan Zehra Civil, bir anda kanlar içerisinde kaldı. Yakınları tarafından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne getirilen Civil'in omuz bölgesinden giren yorgun mermi ile yaralandığı belirlendi. Tedavi altına alınan Civil'in omzundan saçma çıkartıldı. Jandarma ekipleri yaylada silahla ateş eden kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.