Trabzon'da evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Ortahisar ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Aldıkaçtı Sokak'taki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasar meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Güncel
