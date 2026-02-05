Trabzon'da evde çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Aldıkaçtı Sokak'taki iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hasar meydana gelen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.