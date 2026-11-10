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Trabzon'da Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

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Trabzon'da Uzungöl kar yağışıyla beyaza büründü, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
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Trabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Uzungöl, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı ve kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken turizm merkezi, karın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Trabzon'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan seyirlik manzara dronla görüntülendi.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzelliğiyle Doğu Karadeniz'in turizm merkezi Uzungöl, kar yağışının ardından beyaza büründü. Uzungöl'de, kendisini besleyen dere ve çevresiyle birlikte güzel görüntüler oluştu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de, kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Turizm merkezi, karın ve doğanın keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçilerin ilgi odağı olurken; kar güzelliği dron kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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