Kazadan kaçan Ukraynalının sakladığı çantasında 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen kazada kaçan Ukrayna uyruklu V.S.'nin bıraktığı sırt çantasında 11 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

TRABZON'un Arsin ilçesinde araçla karıştığı kaza sonrası kaçan Ukrayna uyruklu sürücü V.S.'nin (23) şantiyeye bıraktığı sırt çantasında 11 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Fındıklı Mahallesi'nde önceki gün yabancı plakalı bir aracın sürücüsünün kazaya karıştıktan sonra yaya olarak kaçtığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalarda terk edilen araç sürücüsünün Ukrayna uyruklu V.S. olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu ormanlık araziye doğru kaçtığı belirlenen şüphelinin kaçarken bir inşaatın şantiyesine bıraktığı sırt çantasında, paketler halinde 11 kilo 133 gram sentetik uyuşturucu (metamfetamin) ele geçirildi. Şantiye çevresinde aramalarını yoğunlaştıran ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.

