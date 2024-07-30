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Trabzon'da unutulan çanta sahibine ulaştırıldı

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Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında unutulan çanta, içindeki para ve ziynet eşyalarıyla birlikte sahibine teslim edildi. Güvenlik görevlisi çantayı bulduktan sonra polise teslim etti ve çantanın sahibi ile iletişime geçildi. Çanta, sahibinin oğluna teslim edildi.

Trabzon'da hastane otoparkında unutulan içinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta sahibine ulaştırıldı.

Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'nde güvenlik görevlisi Asile İpek Keleş, otoparkta çanta buldu.

Keleş, durumu birim şefine bildirdikten sonra çantayı tutanakla hastane polisine teslim etti.

Polis, yapılan incelemenin ardından çantanın sahibi ile iletişime geçti. Para ve ziynet eşyasının olduğu çanta, sahibinin il dışında bulunması nedeniyle oğlu Serkan Kumaş'a teslim edildi.

Kumaş, çantayı bulan güvenlik görevlilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Trabzon Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

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