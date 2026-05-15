UMKE'den deprem tatbikatı; 8 kişi enkazdan çıkarıldı

TRABZON'da Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından olası bir depremde hasta nakli ve müdahalesine yönelik tatbikat gerçekleştirildi. 8 depremzedenin enkaz alanından çıkarılarak kurulan sahra ünitelerinde tedavi edilmesi için planlanan tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Sağlık Bakanlığı 2026 Yılı Faaliyet Planı kapsamında düzenlenen 15'inci Bölge UMKE Temel Eğitimi ve Medikal Kurtarma Uygulamaları Eğitimi kapsamında UMKE ekipleri tarafından Trabzon'da AFAD Yerleşkesi'ne ait enkaz alanında deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat kapsamında, AFAD görevlileri tarafından açılan dar alanlardaki hastalara müdahale eden UMKE gönüllüleri, hastalara gerekli müdahaleleri planladı. 60 görevli tarafından 8 depremzede enkaz alanından kurtarılarak, kurulan sahra ünitelerinde tedavi edildi.

'37 PERSONELİMİZ GÖREVE BAŞLAYACAK'

Trabzon UMKE Sorumlusu Serkan Sayar, olası bir depreme karşı tatbikat planladığını ifade ederek, "2026 UMKE Faaliyet Planı'na göre yaptığımız bir tatbikat olacak. Yeni başlayan UMKE personelleri için bu tatbikatı yapıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte 5 gündür eğitim aldık. Bu eğitim tatbikatıyla birlikte 37 personelimiz göreve başlayacak. Depreme yönelik bir tatbikat düşündük. AFAD Yerleşkesinde bulunan enkaz alanında tatbikatı yapacağız. Gerçekçi olsun diye senaryolarımıza makyajlarımızı da ekledik" dedi.

'GÖNÜLLÜ SAYIMIZ 220'YE ULAŞTI'

Sayar, tatbikatta 60 personelin yer aldığını belirterek, "Deprem olduğu zaman AFAD ile ortaklaşa çalışıyoruz. AFAD personellerinin arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalıştığımız bu ortak tatbikatta senaryo gereği AFAD personelleri deprem bölgesinde enkaz alanındaki yaralılara ulaşıyor ve sağlık ekipleri olarak bizlere haber veriyorlar. Bizler de depreme yönelik medikal hassasiyetlerle birlikte enkaz alanında tedaviye başladıktan sonra hastayı uygun şekilde sahra ünitemize alıyoruz. Oradaki müdahaleden sonra ambulans aracılığıyla hastaneye naklediliyor. Trabzon'da 190 gönüllümüz varken 30 kişi daha bu ekibe katıldı. 220 kişiye ulaşmış olduk. Tatbikatta da 60 personelimiz yer alıyor. AFAD, UMKE ve Trabzon'daki diğer arama kurtarma ekiplerinden de personellerimiz var" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı