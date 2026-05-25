Haberler

Trabzon'da kültür sanat etkinlikleri düzenlendi

Trabzon'da kültür sanat etkinlikleri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde Hozangel Müzik Halk Oyunları ekibiyle Türk Halk Müziği konseri düzenledi. Ayrıca İnteraktif Çocuk Tiyatrosu'nun 'Kutu Kutu' oyunu çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Trabzon'da, Hozangel Müzik Halk Oyunları ekibi Türk Halk Müziği konseri verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde çeşitli türküler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızı müzik, tiyatro, konser ve çeşitli sanat etkinlikleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimizi gerçekleştireceğimiz programlara davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu akşam saat 19.30'da Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi tarafından Türk halk müziği konseri, Trabzon Görme Engelliler Sanat Spor Kulübü ise 31 Mayıs Pazar günü konser gerçekleştirecek.

Öte yandan İnteraktif Çocuk Tiyatrosunca sahnelenen "Kutu Kutu" adlı oyun, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Eğlenceli ve öğretici içeriğiyle dikkat çeken oyun boyunca çocuklar interaktif etkinliklerle tiyatroya dahil olurken, salonda neşeli anlar yaşandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
Özgür Özel'in TBMM'deki 'unvanı' değişti

Özel'in Meclis'teki makam odasının girişinde dikkat çeken değişiklik
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi