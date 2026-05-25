Trabzon'da kültür sanat etkinlikleri düzenlendi

Trabzon'da, Hozangel Müzik Halk Oyunları ekibi Türk Halk Müziği konseri verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde çeşitli türküler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin şehrin kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam ettiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızı müzik, tiyatro, konser ve çeşitli sanat etkinlikleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimizi gerçekleştireceğimiz programlara davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu akşam saat 19.30'da Tevfik Serdar Kültür ve Sanat Merkezi tarafından Türk halk müziği konseri, Trabzon Görme Engelliler Sanat Spor Kulübü ise 31 Mayıs Pazar günü konser gerçekleştirecek.

Öte yandan İnteraktif Çocuk Tiyatrosunca sahnelenen "Kutu Kutu" adlı oyun, çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgiyle izlendi.

Eğlenceli ve öğretici içeriğiyle dikkat çeken oyun boyunca çocuklar interaktif etkinliklerle tiyatroya dahil olurken, salonda neşeli anlar yaşandı.