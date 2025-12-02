Trabzon'da tünelde seyir halindeki araçtan havaya ateş açan 2 zanlı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Tünelleri'nde seyir halindeki bir araçtan havaya ateş eden 2 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Komutanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesi Şehit Eren Bülbül Tünelleri'nde bir araçtan ateş edildiğine ilişkin görüntülerin tespit edilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli ekipler harekete geçti.

Araç sürücüsü ile araçtan ateş ettiği belirlenen zanlının ekipler tarafından kısa sürede yakalandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araç sürücüsü ve silahla ateş eden şahıs hakkında Trafik Jandarması tarafından idari para cezası uygulandı. Olayda kullanılan silah muhafaza altına alınırken ateş ettiği tespit edilen şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı."