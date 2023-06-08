Trabzon'da trafik kazasında bir kişi öldü
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Trabzon'un Of ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Of ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
İlçenin Korkut Mahallesi'nde M.Ş'nin kullandığı 61 FD 058 plakalı kamyonet geri manevra yaptığı sırada park halindeki 53 DA 613 plakalı kamyonete çarptı.
Park halindeki kamyonetinin bakımını yapan Muhammet Sadır (62), çarpmanın etkisiyle hareket eden aracın altında kalarak ağır yaralandı. Sadır, kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
M.Ş'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: AA / Mustafa Yaşar - Güncel