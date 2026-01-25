Haberler

Trabzon'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Akçaabat ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Uzun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada Asiye Uzun da yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi'nde Mustafa Uzun idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile beraberindeki Asiye Uzun yaralandı.

Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Uzun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Derviş Altuntaş - Güncel
