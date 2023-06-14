Trabzon'da trafik kazası: Bir kadın yaralandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kadın yaralandı. Hidayet Kumaş isimli yaşlı kadın, belediye otobüsüne binmek için karşıya geçerken tekerleği ayağının üzerinden geçen araçtan yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kumaş, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.