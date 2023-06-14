Trabzon'da trafik kazası: Bir kadın yaralandı
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Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kadın yaralandı. Hidayet Kumaş isimli yaşlı kadın, belediye otobüsüne binmek için karşıya geçerken tekerleği ayağının üzerinden geçen araçtan yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kumaş, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen kazada bir kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Karakaya Mahallesi'nde Hidayet Kumaş (71), yolun karşı şeridinden gelen belediye otobüsüne binmek için karşıya geçti.
Henüz durmadan yaklaştığı aracın tekerleği, yaşlı kadının ayağının üzerinden geçti.
Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Hidayet Kumaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne, ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.