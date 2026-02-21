Haberler

Trabzon'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile 2 otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı ve trafik bir süre aksadı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Kemerkaya mevkisinde Emel Ö'nün kullandığı 61 ACC 410 plakalı otomobil, Enes A. yönetimindeki 61 JA 598 plakalı hafif ticari araç ile Murat Y. idaresindeki 61 AS 764 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Murat Y'nin kullandığı otomobilde bulunan E.Y, yaralandı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
