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Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada araçtaki diğer yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Samsun Mahallesi'nde gece saatlerinde, Ahmet Bostan yönetimindeki 61 HA 909 plakalı otomobil, yolun alt kesimine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtaki Seher Hancı (64) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ahmet, eşi Ayşe ve kuzeni Abdurrahman Bostan yaralandı.

Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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