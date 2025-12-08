Haberler

Trabzon'da çocuk tiyatro oyunları ilgi görüyor

Trabzon'da çocuk tiyatro oyunları ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde 'Pinokyo' ve 'Bir Bavul Oyun' adlı tiyatro oyunlarını sahneledi. Ay boyunca farklı tiyatro oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Pinokyo" ile "Bir Bavul Oyun" adlı tiyatro oyunlarına tiyatroseverler ilgi gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve ay boyunca sürecek olan tiyatro programı kapsamında hafta sonu sahnelenen çocuk oyunlarının sahnelendiği belirtildi.

Açıklamada, Trabzon Sanat Tiyatrosunca "Kayıp Yıldız" adlı oyun 12 Aralık'ta saat 20.00'de tiyatroseverlerin karşısına çıkacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"13 Aralık'ta saat 14.00'te, Carmen Çocuk Tiyatrosu'nun eğlenceli ve öğretici oyunu 'Dedem Küçüldü' minik izleyicilerle buluşacak. 14 Aralık'ta ise MİM Organizasyon tarafından sahnelenecek klasik gölge oyunu 'Hacivat Karagöz', çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Ay boyunca devam edecek program kapsamında birçok farklı oyun tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm sanatseverler bu keyifli etkinliklere katılmaya, salonları doldurarak tiyatro coşkusuna ortak olmaya davet edildi."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title