Trabzon'da Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Trabzon'un Yomra ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.