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Trabzon'da Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Trabzon'da Tır Şarampole Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Trabzon'un Yomra ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Trabzon'un Yomra ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Osman Ergenç idaresindeki 61 K 12398 plakalı ekskavatör taşıyan tır, Kaşüstü Mahallesi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 200 metrelik şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Ergenç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün cenazesi, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Salih Tezcan - Güncel

Trabzon Adli Tıp Kurumu Jandarma İtfaiye Trabzon Güncel Haberler

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