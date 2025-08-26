Trabzon'da Temizlik Personelinden Çocuklara Sevgi Dolu Jest

Trabzon'da, kendisini izleyen mahalledeki çocuklara şarkı söyleyip, ikramda bulunan temizlik personeli Uğur Emre Özen ve mesai arkadaşları, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaya, Temizlik İşleri Müdürlüğünde 5 yıldır çalışan Özen ve vardiya arkadaşları Derya Bezan ve Yunus Yeşilyurt ile bir araya geldiğini belirtti.

Kaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Böyle güzel bir davranışı ancak işini aşkla yapan, çevreye değer veren ve çocukları çok seven bir yürek sergileyebilirdi. O güzel yürek, bizim mesai arkadaşımız Uğur Emre Özen'den başkası değil. Her akşam yolunu gözleyen çocuklarla şarkı söyleyen, minik kalpleri ısıtan, hediyelerle sevindiren çalışma arkadaşımız Özen'e ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bizleri hem mutlu ettiler hem de gururlandırdılar. Böyle duyarlı personellerle, Trabzon'umuzu hep birlikte daha temiz, daha yaşanılabilir bir kent haline getireceğiz."

Boztepe Mahallesi Şirintepe Sokak'ta çöp kamyonunu bekleyen çocuklara her akşam çikolata, bisküvi ve meyve suyu ikramında bulunan Özen'in sözlerini kendince uyarladığı 'kırmızı balık' şarkısını seslendirdiği video sosyal medya ilgi görmüştü.