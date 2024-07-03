Trabzon'da tehlikeli yamaca çelik ağ kaplaması yapıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Değirmendere ile Esentepe mahalleleri arasında bulunan tehlikeli yamaca çelik ağ kaplaması örüldü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, Değirmendere ve Esentepe mahalleleri arasında yer alan Sefer Özgür Caddesi üzerindeki tehlikeli yamacın güvenliğini sağlamak için çelik kafes ağ kaplama işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Çelik kafes ağ kaplama işlemiyle olası taş düşmesi riskinin minimize edileceği aktarılan açıklamada, belediye ekiplerinin, çevre güvenliğini artırmak amacıyla periyodik kontroller yaparak gerektiğinde ek önlemler alacağı kaydedildi.