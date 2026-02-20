Haberler

Of'ta taşımalı eğitimde görevli şoför ve rehberler için seminer düzenlendi

Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinde taşımalı eğitimde görevli şoför ve rehberler için seminer yapıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Topal, seminerde kuralların önemi ve taşıma faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Topal, sağlıklı ve güvenli taşıma faaliyetlerinin devamı için seminerin gerçekleştirildiğini belirtti.

Herkesin kurallara uyması gerektiğini dile getiren Topal, "Bizim burada sizlere açıkladığımız mevzuat, görev ve sorumluluklar hem sizlerin hem de öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli taşıma faaliyetleri gerçekleştirmeniz içindir." dedi.

Seminerde, taşıma faaliyetiyle ilgili mevzuat, görev ve sorumlukların yanı sıra iletişim becerileri ve davranış kurallarına ilişkin konularda katılımcılar bilgilendirildi.




